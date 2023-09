Warum Rodewischer Netto-Kunden erstmal woanders einkaufen müssen

Die Stammkunden vom Rodewischer Netto müssen sich ab 7. Oktober einen neuen Einkaufsmarkt suchen. Warum die Filiale schließt und was Kunden wissen müssen.

Einige Zeit wurde es schon gemunkelt, jetzt hat es Netto per Aufsteller publik gemacht: „Wir schließen am 7. Oktober und eröffnen wieder am 14. November.“ Für fünf Wochen müssen sich Rodewischer Netto-Kunden einen Ausweich-Discounter suchen. Netto empfiehlt die eigenen Filialen in Auerbach und Steinberg, aber Kunden können in Rodewisch...