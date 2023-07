Welch Glück für alte Menschen: Nach dem Unfall geht es in Rodewisch zur Reha

Das seit 2020 etablierte Alterstraumazentrum am Klinikum Obergöltzsch wurde in diesem Jahr rezertifiziert, teilt Verwaltungsdirektorin Beate Liebold mit. Damit gehöre Obergöltzsch zu einer von drei Kliniken in Sachsen, die dieses Zertifikat verwenden darf. Behandelt werden vor allem verunfallte ältere Patienten, welche versorgt und wieder in...