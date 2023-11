Welche pfiffigen Produktideen beim Kreativmarkt in Auerbach Premiere hatten

Der Hobby- und Kunsthandwerkermarkt Einzig-Artig in Auerbachs Göltzschtalgalerie hat am Samstag wieder regionale Hersteller von Unikaten und Kleinserien unter einem Dach vereint.

Vor fast 15 Jahren ist ein damals frisches Format in Auerbach an den Start gegangen. Seitdem bringt die gastgebende Göltzschtalgalerie Nicolaikirche bei jeder Ausgabe ihres Hobby- und Kunsthandwerkermarktes Einzig-Artig zweimal pro Jahr Neues mit Bewährtem in Einklang. 19 Verkäufer aus dem Vogtland und Erzgebirge stemmten am Samstag die...