Wernesgrüner Ü30-Party bekommt bald Zuwachs

Sie sind längst legendär, die Partys für Leute über 30 in der Wernesgrüner Biertenne. Dabei gibt es sie dort erst seit acht Jahren. Am Samstag legte DJ MSMusic aus Zwickau wieder coole und heiße Platten am laufenden Band auf: Hits aus mehreren Jahrzehnten, von den 80ern bis heute. Zum ersten Mal stand Marcel Schmutzer ein Kollege zur Seite....