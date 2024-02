Wie aus einem Geflüchteten Auerbachs erster Barber wurde

Bärte rasieren, in Form bringen und Männer schön machen: Das ist der Job von Ferdous Kohistani. An der Kaiserstraße hat der Mann aus Afghanistan einen Salon eröffnet. Bis dahin war es ein langer Weg.

Der Zimmerspringbrunnen plätschert leise vor sich hin. Jetzt setzt das Surren des Rasierapparates ein. Kurze Pause - und Ferdous Kohistani greift zum Messer. Setzt die Klinge an der Wange an. Dort, wo die Kontur zwischen Haut und Bart beginnt. Eine saubere Linie hat er da gezogen, was auch der Kunde mit zufriedenem Blick in den Spiegel...