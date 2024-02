Wie es für zwei Auerbacher Special-Olympics-Tänzer zu einem Treffen mit Bayern-München-Profis kam

Patricia Schramm und Daniel Pausch aus Auerbach haben bei den Nationalen Winterspielen der Special Olympics Gold geholt. Zuvor standen sie mit Konrad Laimer, Kingsley Coman und Serge Gnabry vor der Kamera.

Die Medaillen liegen fast immer in Sichtweite. Zum Anfassen. Denn so richtig fassen können Patricia Schramm und Daniel Pausch ihren ersten Platz bei den Nationalen Winterspielen der Special Olympics in Oberhof immer noch nicht. Seit kurzem sind die beiden Auerbacher wieder auf der Mattscheibe zu sehen: Das Ausnahme-Tanzpaar hat einen Werbeclip...