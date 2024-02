Special Olympics: Patricia und Daniel aus Auerbach ertanzen sich Gold

Patricia Schramm und Daniel Pausch haben sich bei den Nationalen Winterspielen von Special Olympics das Edelmetall gesichert. Damit geht es März 2025 ins italienische Turin.

In Oberhof haben es Daniel Pausch (Pauschi/38) und Patricia Schramm (23) perfekt gemacht: In der Kategorie Tanz der Nationalen Winterspiele von Special Olympics gab es am Donnerstag Gold für das Paar aus dem vogtländischen Auerbach. Das gelang mit einem Tango, der nach einem fliegenden Kleiderwechsel in einen Cha-Cha-Cha überging. Und das in...