Wie es mit dem Millionen-Projekt H-34 in Ellefeld dieses Jahr weitergeht

Kein Rathaus und kein Bürgerhaus: Das H-34 in Ellefeld soll vielmehr ein Mehrzweckhaus werden. Wie der Stand der Bauarbeiten derzeit ist und was in den kommenden Monaten alles geplant ist.

Seit einigen Wochen verhält es sich ruhig auf der Baustelle des Ellefelder Großprojektes H-34 an der Hauptstraße – nicht ohne Grund. Nach der Weihnachtspause sollten die Arbeiten eigentlich mit Beginn der zweiten Januarwoche fortgesetzt werden. Witterungsbedingt kommt es nun, wie schon in der Zeit zwischen Ende November und Anfang Dezember,... Seit einigen Wochen verhält es sich ruhig auf der Baustelle des Ellefelder Großprojektes H-34 an der Hauptstraße – nicht ohne Grund. Nach der Weihnachtspause sollten die Arbeiten eigentlich mit Beginn der zweiten Januarwoche fortgesetzt werden. Witterungsbedingt kommt es nun, wie schon in der Zeit zwischen Ende November und Anfang Dezember,...