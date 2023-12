Wie Rodewischer Ärzte und Krankenpfleger aufs Fest einstimmen

Ein Krippenspiel gehört zu Weihnachten wie der Baum und Geschenke. Ein ganz liebevoll einstudiertes Stück wird am Sächsischen Krankenhaus Rodewisch aufgeführt. Mitarbeitende werden zu Schauspielern.

Normalerweise tragen sie weiße Gesundheitsschuhe, untersuchen und therapieren Patienten, prüfen Bilanzen, arbeiten am PC. Am Dienstag, 19. Dezember, beamen sich Ärzte, Gesundheitspfleger und IT-Experten gut 2000 Jahre zurück ins Reich von König Herodes. Und zu einer Krippe, in der ein Kind schlummert. Zum zweiten Mal führen Mitarbeitende...