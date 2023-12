Wie sich die Händler auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt warm halten

Momentan ist es draußen schon fast warm. In den vergangenen zwei Wochen war das ganz anders. Wie also kommen Auerbacher Weihnachtsmarkt-Händler an eisigen Tagen über die Runden?

Gute Warmhalte-Ratschläge gibt es viele. Aber was ist tatsächlich praxistauglich? Vor allem dann, wenn man wie die Händler auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt täglich mindestens acht Stunden am Stück bei Winterwetter ausharren muss? Die meisten setzen auf traditionelle Strategien: mehrere Klamottenschichten am Leib und ein Heizer in der Bude. Gute Warmhalte-Ratschläge gibt es viele. Aber was ist tatsächlich praxistauglich? Vor allem dann, wenn man wie die Händler auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt täglich mindestens acht Stunden am Stück bei Winterwetter ausharren muss? Die meisten setzen auf traditionelle Strategien: mehrere Klamottenschichten am Leib und ein Heizer in der Bude.