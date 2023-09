Wie sich Goldbeck aus Treuen durch die Krise baut

Goldbeck baut und baut - mitten in der Baukrise. Mit 6,7 Milliarden Euro sei der Umsatz noch nie so hoch gewesen, sagen die Goldbeck-Brüder, Chefs von 12.000 Mitarbeitern. Nun gehts auch in die Höhe.

Das Bau- und Dienstleistungsunternehmen Goldbeck baut für Kunden in ganz Europa. Auch für sich selbst. In Treuen, dem zweitgrößten Einzelstandort des Familienunternehmens aus Bielefeld, ist gerade erst Werk 14 fertiggestellt worden. In der 7000 Quadratmeter großen Halle werden Fassaden-Feinbleche hergestellt. Ein weiteres Werk soll...