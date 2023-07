Wildunfälle in Rodewisch und Lengenfeld

Einen Gesamtschaden von rund 13.000 Euro hat es am Wochenende bei Wildunfällen im Göltzschtal gegeben. Ein 25-Jähriger befuhr am Samstag, kurz vor 21 Uhr, die S 293 bei Irfersgrün. Als ein Reh die Straße querte, wich er mit seinem Audi aus, kollidierte mit dem Schild Wildwechsel und blieb in einem Feld stehen. Schaden am Audi: rund 8000...