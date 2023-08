Wirte im Vogtland wollen weiter nur reduzierten Steuersatz zahlen

Die auf sieben Prozent gesenkte Mehrwertsteuer war Teil eines Hilfspakets in der Coronakrise. Umsätze in der Gastronomie haben zwar das Niveau davor wieder erreicht - doch nun drücken andere Kosten.

Gastronomen im Vogtland machen sich dafür stark, den derzeit reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent für den Verzehr von Speisen in Restaurants und Gaststätten über das Jahresende hinaus zu verlängern. Ihre Forderung bekräftigten sie am Montagabend in einem Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Sören Voigt und der...