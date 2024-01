Wohin am Wochenende im Vogtland: Drama um Romeo und Julia, Johnny Cash erobert Plauen und „Dinner for One“ mal anders

Die Liebesgeschichte von Romeo und Julia wird im Vogtlandtheater zu neuem Leben erweckt. Das Johnny-Cash-Revival kommt nach Plauen. Außerdem zeigt Fotograf Olaf Schubert die schönsten Ecken Irlands.

„Johnny Cash“-Show in Plauen: Am Freitag, 20 Uhr, ist Johnny Cash in der Festhalle in Plauen zu erleben. Die Legende des „Man in Black“ lebt in einem Revival um US-Sänger Robert Tyson weiter. Die Show orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an einschlägigen Konzertshows des Vorbilds und liefert alle Klassiker von „I...