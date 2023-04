Zach feucht

Die Wäsche war doch noch e bissl zach und ich konnte sie noch nicht von der Leine abnehmen. Ich hab's auch ein wenig vertrieft, die Wäsche von draußen rechtzeitig reinzuholen, denn gegen Abend zogs ja wieder Feuchtigkeit in der Luft. Da ich die Wäsche nicht zach in den Schrank räumen kann, habe ich sie in der Wohnung aufgehängt. (fp)

Quelle: Sieglinde Röhn: Mundartliches aus dem Vogtland, 2010