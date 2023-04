Zu Pink Floyd ins Rodewischer Planetarium

Um ein neues Genre wird das Programm im Planetarium Rodewisch ab Mai erweitert. Dann soll es mehrmals im Monat für Erwachsene eine Musikshow unter der Kuppel geben. Start ist am 6. Mai. Dafür konnte die Einrichtung von NSC Creative die Show zu Pink Floyds ikonisches Album "The Dark Side Of The Moon" lizenzieren. Das Album der 1965 gegründeten...