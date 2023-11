Zugvogel bleibt lieber hier: Star nascht Futter in Schreiersgrün

Hobby-Ornitologin gelingt ungewöhnliches Foto: Denn eigentlich sollten Stare Ende November längst in den Süden geflogen sein.

Was macht der kleine Kerl denn hier? Wibke Gruber war sehr erstaunt, als sie am Wochenende einen Star in ihrem Garten in Schreiersgrün fotografieren konnte. Eigentlich ist der Star ein Zugvogel. „Um diese Jahreszeit habe ich tatsächlich noch nie einen Star beobachten können“, sagt Gruber. Da sie seit rund neun Jahren regelmäßig Vögel...