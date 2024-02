24-jähriger Autofahrer bei Kollision mit Baum in Markneukirchen schwer verletzt

Laut Polizei war der junge Mann in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen.

Markneukirchen.

Ein junger Autofahrer ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Markneukirchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der 24-Jährige kurz vor 19 Uhr mit einem Opel aus Richtung Adorfer Straße kommend auf der Breite Straße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Auf Höhe des dortigen Fruchtmarkts kam er aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Bei der Kollision wurde der Opel-Fahrer so schwer verletzt, dass er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Fahrzeug entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (bju)