Ab Frühjahr: Penny in Adorf wird abgerissen und größer neu gebaut

Der Beginn der Bauarbeiten ist für April/Mai geplant und soll bis Oktober/November dauern. Unterdessen ist die Stadt in Gesprächen zur Nachnutzung des zweiten Adorfer Penny, der schließen wird.

In Adorf wird der Penny an der B 92 ab Frühjahr abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. „Der Baubeginn ist für April/Mai geplant, so dass wir mit der Fertigstellung im Oktober/November rechnen. Zum Bauablauf können im Moment noch keine Aussagen getroffen werden“, erklärte Anja Schwerdtfeger, Assistenz des Vorsitzenden der...