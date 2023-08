Ab Montag Straßensperrung in Bad Elster wegen Bauarbeiten

In Kürze werden in Bad Elster Arbeiten am Fernwärmenetz beginnen. Damit wird eine Sperrung im Bereich der Prof.-Paul-Köhler-Straße verbunden sein, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch berichtete. Die Bauarbeiten finden ab nächsten Montag in Verantwortung der Firma Eins Energie statt. Zu diesem Zweck wird die Prof.-Paul-Köhler-Straße ab Höhe...