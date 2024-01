Abfallentsorgung: Ortschaftsrat Erlbach spricht sich für Beibehaltung der Gelben Säcke aus

Im Vogtlandkreis läuft bis 2028 ein Pilotprojekt für die Gelbe Tonne. Ortschaftsräte können nur eine Empfehlung aussprechen.

Der Ortschaftsrat Erlbach hat sich gegen die Einführung der Gelben Tonne ausgesprochen und will bei der Abfallentsorgung am System der Gelben Säcke festhalten. Ein Grund dafür ist, dass für die Tonnen zusätzliche Stellplätze gebraucht würden, was in Städten schwierig sei. Die Ortschaftsräte können aber nur Empfehlungen geben. Am Montag...