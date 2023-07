Adorf: Anzahl der Bewohner unter 65 Jahre hat sich seit 1994 halbiert

In Adorf hat sich der Anteil der Einwohner unter 65 Jahre an der Gesamtbevölkerung binnen 30 Jahren nahezu halbiert. Das geht aus Angaben der Stadtverwaltung hervor, die einen Vergleich 1994 zu 2023 vornahm. Demnach war in der Altersspanne bis 20 Jahre ein Rückgang von 47 Prozent zu verzeichnen, in der Sparte der 21- bis 65-Jährigen ein Minus...