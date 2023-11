Akkordeonorchester Klingenthal mit Festkonzert zum 60-jährigen Bestehen

Klangkörper wurde 1963 als Werbeorchester für die Akkordeonindustrie gegründet. Konzertreisen führten die Musiker bis nach Norwegen und ins frühere Jugoslawien

Mit einem Festkonzert in der Aula des Schulzentrums am Amtsberg erinnert am Samstag das Akkordeonorchester Klingenthal an die Gründung des international erfolgreichen Klangkörpers vor nunmehr 60 Jahren. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr, Karten gibt es über die Tourist-Information Klingenthal.