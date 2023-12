Alte Schule zum Lernen neuer Sprache: Gelingt Bad Brambach der große Sprung?

Nachdem eine Idee für die Nutzung der Ex-Mittelschule im Kurort platzte, gibt es Interesse, künftige Arbeitskräfte für Handwerk und Pflege zu schulen. Das Thema ist Hausaufgabe über den Jahreswechsel.

Lernen künftige Arbeitskräfte in Handwerk und Pflege die deutsche Sprache in Bad Brambach? Geht es nach Rathauschef Torsten Schnurre (FDP), ist eine Sprachschule als deutsch-tschechisches Kooperationsprojekt die große Chance für den klammen Kurort - und zugleich die dringend erhoffte Option für das Mittelschulgebäude. Das ist in Zeiten...