Alte und Junge unter einem Dach: Das „Elim“ in Schöneck wird 20

Im Alten Testament wird beschrieben, wie Moses das Volk der Israeliten durch die Wüste nach Ägypten führte: „Und sie kamen nach Elim; da waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmenbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser.“ Die Menschen fanden in der Oase Aufnahme, Ruhe und Frieden. Es ist also ein wunderbarer geistlicher Bezug, dass...