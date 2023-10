Altes Spital in Falkenstein: Dia-Vortrag übers obere Vogtland

In dieser Woche gib es erstmals ein Dia-Vortrag über das obere Vogtland und den Auftakt für ersten Kurs in Sütterlin-Schreiben.

Seit gut einem Jahr nutzt der Vogtländische Mundartkreis das Alte Spital in Falkenstein. Am Donnerstag hält Naturpädagogin Marina Gerstner aus Erlbach einem Diavortrag mit dem Titel „Kleine Reise durchs obere Vogtland“. Beginn ist 18 Uhr. Am 4. November startet 10 Uhr der Kurs „Schreiben in Sütterlin“. Er umfasst drei mal zwei...