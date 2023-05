Amtsblatt: Firma reagiert auf Kritik

Eichigt.

Nach massiver, emotional vorgetragener Kritik des Eichigter Bürgermeisters Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) an der Zustellung des Oelsnitzer Stadtanzeigers reagiert die Firma Printhouse Colour Concept aus Fasendorf, die das Amtsblatt herstellt. "Ich mache viel mehr, als ich laut Vertrag verpflichtet bin", betont Firmenchef Helko Grimm - was die Suche nach Zustellern und die Kontrolle der Zustellung einschließt. "Es ist auch falsch, dass er nicht genug Stadtanzeiger bekommt", so Grimm zu "Freie Presse" - er ärgert sich besonders über den Tonfall, den Meinel auch im persönlichen Gespräch anschlug. Für 700 Exemplare hat der Verlag einen Zusteller gefunden, aber nicht für alle Orte - ein Umstand, der für alle Presseerzeugnisse schwierig bleibt. Auch die Stadt Oelsnitz hat überlegt, was getan werden könne. Aber den Verzicht auf Haushaltszustellung und eine reine Digitalvariante wolle man nicht, so Hauptamtsleiter Hannes Schulz zu "Freie Presse". (hagr)