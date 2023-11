Auf den Spuren einer Markneukirchner Bergsteiger-Legende

Am Mittwoch geht es in seiner Geburtsstadt um Oscar Schuster, dessen Geburtstag sich zum 150. Mal jährte. Den nach ihm benannten Klettersteig in den Dolomiten erklomm auch das heutige Stadtoberhaupt.

In der Welt der Bergsteiger hat der Name eines Markneukirchners auch 150 Jahre nach seiner Geburt noch einen hervorragenden Klang: Oscar Schuster war ein maßgeblicher Erschließer der Sächsischen Schweiz, des Kaukasus und absolvierte Erstbesteigungen in den Alpen. An den aus dem Vogtland stammenden Mediziner erinnert am Mittwoch, 14 Uhr, ein... In der Welt der Bergsteiger hat der Name eines Markneukirchners auch 150 Jahre nach seiner Geburt noch einen hervorragenden Klang: Oscar Schuster war ein maßgeblicher Erschließer der Sächsischen Schweiz, des Kaukasus und absolvierte Erstbesteigungen in den Alpen. An den aus dem Vogtland stammenden Mediziner erinnert am Mittwoch, 14 Uhr, ein...