Auf Jubiläum folgt das Ende: Vogtländische Literaturgesellschaft „Julius Mosen“ löst sich zum Jahresende auf

25 Jahre prägte der Verein des kulturelle Leben der Region. Aber für den Vorsitzenden Frieder Spitzner fand sich kein Nachfolger.

Noch bis zum 12. November präsentiert die Vogtländische Literaturgesellschaft „Julius Mosen“ im Auerbacher Museum eine Sonderschau unter dem Thema „Regionalliteratur in musealem Ambiente“. Doch zum 31. Dezember wird sich der in Marieney ansässige Verein auflösen. Das wurde am Samstag bei der Jahreshauptversammlung beschlossen. Der...