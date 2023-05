Auto erfasst Radlerin in Plauen

Plauen.

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch in Plauen leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte sie um 7.15 Uhr im Ortsteil Reusa an der Haltestelle Suttenwiese die Straße überqueren. Obwohl sie den Übergang an der Fußgängerampel nutzte wurde sie von einem Audi erfasst. Dessen 39-jährige Fahrer gab an, das rote Lichtsignal wegen der tief stehenden Sonne nicht gesehen zu haben. Am Fahrrad sowie dem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten. (nie)