Auto nach Kollision im vogtländischen Oelsnitz ein Fall für den Abschleppdienst

Die Polizei berichtete am Montag von einem Unfall mit hohem Sachschaden.

Nach einem Unfall in Oelsnitz war am Sonntagabend ein Ford abschleppreif. Wie die Polizei am Montag berichtete, befuhr eine 35-Jährige gegen 18.30 Uhr mit ihrem Ford die Straße Am Jahnteich in Fahrtrichtung B 92. Etwa 100 Meter vor der Kreuzung zur Bundesstraße beabsichtigte sie, nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Indes wollte...