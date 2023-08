B 283 in Ortsdurchfahrt Zwota vorerst wieder frei: Erneute Vollsperrung ab 6. September angekündigt

Zwischen Zwota-Zechenbach und Gopplasgrüner Höhe machen sich dann Nacharbeiten an der Fahrbahn notwendig.

Seit Donnerstagnachmittag rollt der Verkehr wieder auf der B 283 in der Ortsdurchfahrt Zwota. Die letzten Absperrungen und Ampeln wurden abgebaut. Knapp vier Monate stellten die Bauarbeiten ein Nadelöhr für den Verkehr dar - in der Markneukirchner Straße durch den Wechsel der Gasleitung, in der Klingenthaler Straße wegen des Verlegens neuer...