B 283 in Zwota: Baustelle bis zum 25. August verlängert

Die Behinderungen für Autofahrer auf der Ortsdurchfahrt der B 283 in Zwota dauern länger als geplant. In der Markneukirchner Straße, wo die Gasleitung erneuert wird und neue Hausanschlüsse nötig sind, wurde die Schachtgenehmigung bis 25. August verlängert. Das teilte das Ordnungsamt Klingenthal auf Nachfrage mit. In der Klingenthaler...