Bad Brambach: Bauarbeiten an Rathaus und Straße vergeben

Am Sitz der Gemeindeverwaltung des Kurortes soll an künftigen Bürgerräumen für Vereine und die Dorfgemeinschaft eine Trockenlegung vorgenommen werden.

In Bad Brambach wird mit der Teilsanierung ein Nutzen des Rathauses für Vereine und die Dorfgemeinschaft vorbereitet. Das Los für die Trockenlegung vergab der Gemeinderat mehrheitlich für 44.800 Euro brutto an die Firma Knoll Tiefbau und Abbruch Plauen-Oberlosa. Geschätzt wurden die Arbeiten mit 57.200 Euro. Die Firma habe in einem Gespräch...