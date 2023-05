Bad Brambach: Wäschekorb auf E-Herd löst Brand aus

Im Untergeschoss eines Einfamilienhauses an der Talstraße in Bad Brambach ist es am Dienstag gegen 16.30 Uhr zu einem Brand gekommen. Laut Polizei war ein auf einem E-Herd abgestellter Wäschekorb aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Küche im Untergeschoss war ungenutzt. Durch das Feuer wurden Dunstabzugshaube und Teile der...