Bad Elster: Unabhängige Bürgerschaft nominiert Kandidaten für Kommunalwahl

Zehn Bewerber der Unabhängigen Bürgerschaft gehen im Juni für ein Mandat im Stadtrat ins Rennen, drei für die Ortschaftsräte in Sohl und Mühlhausen.

Die Unabhängige Bürgerschaft (UB) Bad Elster geht mit zehn Kandidaten zur Stadtratswahl am 9. Juni ins Rennen. Die Bewerber wurden in geheimer Wahl zur Mitgliederversammlung gewählt und nominiert. Zwei Kandidaten treten für den Ortschaftsrat Sohl, einer für den Ortschaftsrat Mühlhausen an. Namentlich bekannt werden die Kandidaten nach...