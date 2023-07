Bärendorf beschert Vogtländern einen unvergesslichen Wandertag

Die Sternwanderung zu 125 Jahre Fassung der Elsterquelle lockte Wanderer in Scharen. Zum großen Finale am Schupfen in Bärendorf kamen 600 Teilnehmer, zwanzigmal so viel, wie der Ort Einwohner hat.

Es wurde sich viel geherzt am Wochenende in Bärendorf: Wanderer, die sich lang nicht gesehen hatten, begrüßten sich herzlich. Im Schupfen drückte Paul Leonhardt von den Bärendorfer Musikanten die einige Köpfe kleinere Kathrin Hager, Präsidentin des Verbandes Vogtländischer Gebirgs- und Wandervereine. Dass immer wieder Komplimente verteilt...