Bauernproteste: So ist die Situation an den Schulen im Vogtland

An nicht allen Bildungseinrichtungen im Vogtland fand am Montag ein normaler Betrieb statt. Die Beruflichen Schulzentren hatten schon vorab auf dezentralen Unterricht umgestellt.

Probleme wegen der Straßenblockaden am Morgen gab es vor allem an Schulen im ländlichen Raum. Während die Einrichtungen in Städten wie Plauen und Reichenbach nur geringfügige Auswirkungen meldeten, stellte sich die Situation im oberen Vogtland etwas anders dar.