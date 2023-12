Baustopp am Klingenthaler Staffelweg

Die geplante Fertigstellung der Straße bis zum Krummen Weg ist in diesem Jahr nicht mehr möglich. Was steckt dahinter?

Auf der Baustelle des Staffelweges in Klingenthal sind die Arbeiten eingestellt. Darüber informierte Bauamtschef Andreas Günnel. Asphaltiert ist die Fahrbahn bis zur Heinrich-Heine-Straße. Das Vorhaben, bis zur 50. Kalenderwoche, also in diesen Tagen vor dem dritten Advent, noch die Straße bis zum Krummen Weg fertig zu stellen, konnte...