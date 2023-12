Bedarf ist groß - das Angebot gering: Erstmals seit 2011 wurde im Forstbezirk Adorf Rotbuchensamen geerntet

An der erfolgreichen Ernte in den Buchenbeständen am Klingenthaler Goldberg und am Kiel hat die Forstwirtschaft in ganz Sachsen großes Interesse.

Falk Bitterlich weiß es: Der Bedarf an Saatgut ist groß, das Angebot aber gering. Es wird für den Waldumbau in Sachsens Wäldern dringend benötigt. „Aber nicht jede Buchecker oder Eichel ist dafür geeignet. Nur Saatgut, dessen genetische Eigenschaften nachweislich an die regionalen Wachstumsbedingungen angepasst sind, darf im Staatswald... Falk Bitterlich weiß es: Der Bedarf an Saatgut ist groß, das Angebot aber gering. Es wird für den Waldumbau in Sachsens Wäldern dringend benötigt. „Aber nicht jede Buchecker oder Eichel ist dafür geeignet. Nur Saatgut, dessen genetische Eigenschaften nachweislich an die regionalen Wachstumsbedingungen angepasst sind, darf im Staatswald...