Bei Aktion gewebter Teppich soll ins Museum

Bis in die Nacht wurde am Samstag an dem XL-Exemplar gearbeitet. Am Ende haben ihn die Enthusiasten vom Verein Freundearbeit doch noch fertigbekommen.

Der von den Oelsnitzern bei einer Veranstaltung am vergangenen Samstag gewebte Teppich ist fertiggestellt. Darüber informiert der Verein Freundearbeit, der die Aktion „Oelsnitz spinnt gemeinsam Fäden“ auf dem Marktplatz organisierte. Laut Ideengeber Marcus Persing hatten noch viele Leute bis nachts 2.30 Uhr mit großen Enthusiasmus am... Der von den Oelsnitzern bei einer Veranstaltung am vergangenen Samstag gewebte Teppich ist fertiggestellt. Darüber informiert der Verein Freundearbeit, der die Aktion „Oelsnitz spinnt gemeinsam Fäden“ auf dem Marktplatz organisierte. Laut Ideengeber Marcus Persing hatten noch viele Leute bis nachts 2.30 Uhr mit großen Enthusiasmus am...