Bekommt Bad Elster einen Automatenladen?

Im Kurbereich von Bad Elster fehlt ein Tante-Emma-Laden. Das ergab eine Passantenbefragung in der Kurstadt. Die IHK bringt jetzt eine zeitgemäße Idee ins Spiel.

Nur ein Drittel der Einwohner von Bad Elster sind mit dem Einzelhandelsangebot in ihrer Stadt zufrieden. Das geht aus einer Passantenbefragung hervor, die Industrie- und Handelskammer gemeinsam mit der Berufsakademie im Frühjahr in Bad Elster durchgeführt hat. Am Montagabend wurden die Ergebnisse bei der Einwohnerversammlung in der Kurstadt...