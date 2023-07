Bergfest Markneukirchen mit Pferdemarkt: Kauft hier wirklich jemand ein Pferd?

Nicht einmal auf das Wetter ist mehr Verlass. Eigentlich hatte das Radar erst für 11 Uhr Regen angekündigt, doch schon eine halbe Stunde vorher prasselte er am Samstag in Markneukirchen in Strömen - just in dem Augenblick, als 17 Teilnehmer den Parcours mit 17 Hindernissen abgeschritten hatten und Heiko Schuh den Startschuss für den 20....