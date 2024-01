Berliner Polit-Prominenz tourt zwei Tage durchs Vogtland

Den Dialog mit Menschen aus dem Vogtlandkreis suchen Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und ihr Präsidium am Montag und Dienstag. Darum geht es, und dort machen sie einen Halt.

Angeschoben hat den zweitägigen Besuch in ihrem Wahlkreis die CDU-Bundestagsvize Yvonne Magwas. Damit geht die zweite Folge von „Dialog stärken“ in ihre Heimat, nachdem Wolfgang Kubicki (FDP), ebenfalls Bundestagsvize, im Herbst 2023 den Auftakt in Schleswig-Holstein machte.