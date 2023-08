Buch über Oelsnitzer Gaststätten wird am Freitag vorgestellt

In einer der einst sehr traditionsreichen Oelsnitzer Gaststätte wird am Freitagnachmittag ein neues Gaststättenbuch vorgestellt. In der Goldenen Sonne am Rudolf-Breitscheid-Platz, heute Mehrgenerationenhaus, präsentieren die Autoren Günter Weller und Frank Gündel ihr neues Buch „Oelsnitz/Vogtland - Gasthäuser, Wirtshäuser & Restaurants -...