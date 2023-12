Bürger wundern sich: Warum wird Radweg bei Muldenberg im tiefen Winter geräumt?

Bei gut 40 Zentimetern Schneehöhe in den Kammlagen halten manche die Aktion für einen Schildbürgerstreich.

Seit November ist in Muldenberg der neue Radweg, der auf knapp 1,5 Kilometern Länge eine Verbindung zwischen dem Hämmerlingweg und dem Parkplatz am Kielfloßgraben herstellt, offiziell freigegeben. Die Kosten für das Projekt waren laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Aktuell liegen in...