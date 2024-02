Warum der Rad- und Gehweg in Muldenberg einen grünen Rand bekommt

Der rund 1,5 Kilometer lange Rad- und Gehweg in Muldenberg ist fertig. Nun bereitet der Staatsbetrieb Sachsenforst noch eine Bepflanzung der verbliebenen Kahlflächen vor.

An der Staatsstraße 304 in Muldenberg verbindet seit dem vergangenen Jahr ein Rad- und Gehweg den Abschnitt zwischen Hämmerlingweg und Parkplatz am Schneidersberg. Noch gibt es entlang der Trasse große kahle Flächen. Diese sollen in den nächsten Wochen bepflanzt werden. Vorbereitet werden die Arbeiten durch Paul Pietrock vom Forstbezirk...