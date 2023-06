Bürgermeisterwahl am Sonntag: Wer zieht ins Schönecker Rathaus ein?

Nachdem die Wahl im Februar für ungültig erklärt worden war, steht am Sonntag in Schöneck eine neue Wahlrunde an. Mit Stefanie Schuster (FW) und Andy Anders (parteilos) gibt es zwei Bewerber.

Woche der Wahrheit für Schöneck: Am Sonntag sind 2544 Wählerinnen und Wähler dazu aufgerufen, über die Nachfolge von Bürgermeisterin Isa Suplie (CDU) zu bestimmen. Zur Wahl stehen Stefanie Schuster (Freie Wähler) und Andy Anders (parteilos), der von der CDU unterstützt wird. Beide standen auch schon bei der im Nachgang annullierten Wahl am 5.