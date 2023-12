Bürgermeisterwahl in Muldenhammer: Philipp Sandner und Wolfgang Schädlich wollen Jürgen Mann beerben

Die Bewerber für den Wahltermin am 4. Februar stehen fest. „Freie Presse“ plant für den 17. Januar ein Forum mit beiden Bewerbern.

Zwei Kandidaten stehen auf der Liste der Bürgermeisterwahl am 4. Februar in Muldenhammer. Das hat am Freitagnachmittag der Gemeindewahlausschuss bestätigt. Die CDU hat Philipp Sandner (34 Jahre) nominiert. Wolfgang Schädlich (55) tritt als Einzelkandidat an. Er musste dazu mindestens 40 Unterstützungsunterschriften sammeln, 63 sind es...