CDU: Sprechstunde für Einwohner

Bad Elster.

Der CDU-Ortsverband Bad Elster veranstaltet am Dienstag eine Bürgersprechstunde im Restaurant Goldner Anker. Beginn ist 18 Uhr. " Wer engagiert sich im Namen der CDU für Bad Elster? Wofür stehen die Christdemokraten in unserer Region und wie ist es um die lokale Politik bestellt? Sind Sie vielleicht unzufrieden mit dem aktuellen politischen Kurs in Deutschland?", umreißt Ortsverbandsvorsitzender Tobias Enders die Themen des Abends. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (tb)